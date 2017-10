Quelqu’un a embouti la façade de ma maison. Non c’est pas une phrase pour attirer votre attention c’est réellement arrivé. Vendredi dernier vers 15hr j’étais chez moi avec ma femme.

Elle faisait une petite sieste à l’étage pendant que moi j’étais tranquille dans le salon du rez-de-chaussée en train d’écrire des jokes. Une belle journée ensoleillé, aucunes ombres en vues. C’est alors que j’entends un BOOM. Mais pas un petit boom genre, j’ai échappé mon cellulaire boom ou il y a un peu de tonnerre boom. Non non c’était un boom AAA Angus. Je me lève d’un seul bond et je vois une voiture complètement embouti dans ma maison. Et pas de face, de reculons.

Quelqu’un a transformé mon hall d’entrée en scène digne de la Syrie et tout ça en reculant avec une Toyota Corolla. Pour ajouter l’insulte à l’injure la dame en question mets ça voiture sur le D et va compléter son périple dans un arbre du parc en face de chez nous. Pendant que je suis encore en sous vêtements sur mon terrain à essayer de faire du sens avec tout ça une seule chose me passe par la tête... « Si mon garçon avait été là? » c’est un reflex normal de l’être humain que d’imaginer le pire scénario possible. Je n’ai pas paniqué quand la voiture a défenestré ma maison mais mon cœur a battu la chamade quand j’ai pensé à ce qui aurait pu arrivé sur ma femme ou mon garçon avait été sur le trajet. Une immense vague de chaleur m’a envahi. Un mélange de peur et de soulagement. Je regardais ma maison avec désolation mais aussi avec reconnaissance.

Personne n’a été blessé. La dame responsable du carnage aurait eu un malaise. Elle n’était pas sous l’effet d’alcool ou de drogues elle a seulement été la victime de ses problèmes. Mais elle va bien, je vais bien ma femme va bien et mon garçon (même si il n’était pas là) va bien. Et c’est l’essentiel. Ma maison n’est qu’un abris de bois et de béton, rien d’autres. Les assurances vont me rembourser, je vais avoir quelques semaines un peu rock n roll dans la paperasse et les chambres d’hôtels. Mais je vais vivre ça avec les gens que j’aime et qui m’aime.

C’est tout ce qui compte. On passe peut-être trop de temps à angoisser sur nos avoirs. Avoir peur de se faire voler, jalouser les gens qui ont tels ou tels bebelles meilleurs que la nôtre. Mais quand il arrive un événement comme celui

Que j’ai vécue tout prend un autre sens. Je n’ai jamais eu peur d’avoir perdu un manteau que j’aime, je ne me suis jamais affolé sur comment ça allait prendre de temps pour remplacer la brique cassé. Non. J’ai eu peur de ce qui n’est pas arrivé. J’ai eu peur de perdre quelque chose que les assurances ne peuvent rembourser. Parce qu’au fond le reste c’est rien. Le reste ce n’est qu’une façade.