Le groupe Time réduit fréquence et diffusion de plusieurs titres

Le groupe de presse Time Inc va réduire la diffusion ou la fréquence de publication de plusieurs de ses principaux magazines, comme Fortune, Sports Illustrated ou Time, a-t-il indiqué mercredi à l’AFP, confirmant une information du Wall Street Journal.

Dans le détail, le titre emblématique du groupe, Time, va notamment voir sa diffusion hebdomadaire passer de trois à deux millions d’exemplaires.

Quant au magazine Sports Illustrated, plus célèbre publication sportive au monde, il ne publiera plus que 27 numéros par an, contre 38 jusqu’ici. Fortune va lui passer de 16 à 12 numéros par an.

Au total, huit titres sont concernés par ces changements.

«Le papier est toujours un medium puissant et important financièrement» pour le groupe, a indiqué Time Inc dans un message écrit transmis à l’AFP par une porte-parole.

Ces «initiatives visent à soutenir le papier pour de nombreuses années et créer de la stabilité de long terme, de la robustesse et de la valeur pour nos lecteurs et nos partenaires commerciaux», a assuré le groupe.

Après s’être mis en quête d’un repreneur, fin 2016, Time Inc y a officiellement renoncé fin avril.

Il a mis en place un plan stratégique, qui prévoit notamment de pousser les feux dans le numérique, de s’appuyer sur les marques fortes du groupe pour enrichir l’offre, en passant par la vidéo, des accords de licence, l’événementiel ou le lancement de nouveaux produits.

Il prévoit une «refonte agressive de la structure de coûts» du groupe.

Time Inc est le résultat d’une scission opérée en juin 2014 par le groupe de médias et de cinéma américain Timer Warner, qui souhaitait se défaire de ses activités presse, sous pression comme le reste du secteur.