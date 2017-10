Le piranha fiscal

Justin Trudeau répète dans chaque allocution qu’il s’occupe de la classe moyenne. La dernière hypothèse de l’Agence du revenu du Canada est difficilement réconciliable avec la vision énoncée par le chef du gouvernement. Taxer les rabais offerts par les commerces et restaurants à leurs propres employés ne va pas pénaliser des millionnaires.

La ministre du Revenu, Diane LeBouthillier, a nié avoir cette intention 48 heures après que le Globe and Mail eut lancé la nouvelle. Gestion de crise politique ? Des gens du monde des entreprises avaient pourtant bel et bien vu passer cette proposition depuis quelques semaines. On verra la suite.