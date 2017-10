Le Rouge et Or veut renouer avec le succès en natation

Le club de natation du Rouge et Or de l’Université Laval amorcera ses activités samedi en présentant la première étape universitaire de la saison au PEPS, un amuse-gueule pour Nicholas Perron et ses troupes qui entendent remettre la main sur le titre provincial en février prochain.



Si Perron concède d’emblée le championnat du RSÉQ aux Carabins de Montréal chez les femmes, contre qui «on ne pourra rien faire», menés par leurs médaillées olympiques Katherine Savard et Sandrine Mainville, le scénario est bien différent du côté masculin.

Malgré le départ du meneur Pascal-Hugo Caron-Cantin, le pilote du Rouge et Or croit que son équipe possède tous les éléments afin de lui permettre de renouer avec la bannière provinciale, qui lui a échappé l’an passé.

«Sur papier, mon feeling me dit que ce sera une course à trois entre nous, Montréal et McGill. Ça va se jouer probablement au championnat provincial au mois de février [...] Comme on priorise les championnats de février, on est peut-être un peu en retard sur [notre préparation] et l’épreuve du week-end ne compte que pour 10 % de la saison», a émis Perron.

Deux importants retours

Ayant rangé temporairement leur maillot de bain la saison passée pour des raisons académiques, Théo Drogo et Alexis Michailof figueront parmi les nageurs à surveiller, selon Perron, emballé du retour de ses deux poulains membres de l’édition championne en 2016.

«Quand tu rajoutes de la profondeur, même si tu n’as pas les superstars, c’est là que tu fais des points. Ce sont des gars payants comme ils font de courtes distances en crawl. Ce sont deux gros ajouts», a souligné l’entraîneur, nommant aussi les recrues Quentin Dabauvalle, un Français, et Simon-Pierre Bélanger parmi les membres importants du groupe.

Le capitaine Jérémie Déry-Bélanger abonde dans le même sens. «On n’est pas parmi les favoris et ça va être difficile, mais je suis persuadé qu’on est capable de remporter le titre provincial. Nos gars sont vraiment en forme présentement», a soutenu le spécialiste de la brasse qui entame une quatrième saison avec le Rouge et Or.

Dernier au revoir pour Hodge

Pour ses dernières apparitions dans l’eau avant de tourner la page sur sa carrière universitaire, la capitaine Caitlin Hodge a exprimé le désir de laisser son empreinte à ses coéquipières.

«Je veux utiliser mes expériences d’échecs et de succès pour guider les filles pour qu’elles soient bien préparées dans les années suivantes», a confié Hodge, qui se spécialise aux 400 m et 800 m en style libre.