Le Wild pensait obtenir Drouin

On devinera que le Canadien n’était pas la seule équipe intéressée aux services de Jonathan Drouin, l’été dernier. Le Wild du Minnesota était l’une d’entre elles et bien plus.

Ses dirigeants estimaient, en effet, que l’affaire était dans le sac, raconte une personne au fait du dossier. Aussi, ils ont été très surpris en apprenant que le Lightning de Tampa Bay avait plutôt accepté de céder Drouin au Canadien en retour de Mikhail Sergachev.

Le Wild offrait un défenseur faisant partie de sa formation régulière.

Bodin ou Dumba ?

De qui pouvait-il s’agir ?

Deux noms viennent à l’esprit : le Suédois Jonas Bodin, qui est âgé de 24 ans, et Matt Dumba, un Canadien de la Saskatchewan, qui a 23 ans.

Les deux furent des choix de première ronde, tout comme Drouin qui est pour sa part âgé de 22 ans.

Autres considérations

À noter, par ailleurs, que la transaction entre le Canadien et le Lightning pourrait avoir des ramifications à la fin de la saison.

Il est stipulé que si Sergachev ne dispute pas un total de 40 matchs réguliers et éliminatoires cette saison, le Lightning obtiendrait en 2018 un choix de deuxième ronde que le Tricolore avait acquis des Capitals de Washington en retour de Lars Eller. Le Lightning céderait, quant à lui, un choix de sixième ronde au Canadien.

Ces considérations tomberont à l’eau si Sergachev participe à plus de rencontres que le nombre prescrit. Il a été, jusqu’à présent, de la formation du Lightning lors de ses trois premiers matchs. Il est utilisé aux côtés du vétéran suédois Anton Stralman.