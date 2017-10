11 restos et bars lugubres à Montréal où emmener votre date ce mois-ci

À quelques jours de l’Halloween, plusieurs sont à la recherche de sensations fortes et tentent de trouver un moyen de s'effrayer.

Maisons hantées, costumes effrayants, films d’épouvante, voilà un cocktail gagnant pour une soirée d’Halloween digne de ce nom.

Mais de s’offrir un repas dans un resto possiblement hanté, c’est un peu le summum de l’effroi.

Si vous avez envie de vous donner des frissons cet Halloween, voici 7 endroits lugubres où casser la croûte.

1. Auberge Saint-Gabriel

Avec plus de 300 ans d’histoire, nombreuses sont les histoires associées à cet endroit. Certains employés auraient aperçu le fantôme d’une petite fille qui errerait à l’étage. À travers les années, des incendies auraient eu lieu et auraient fait plusieurs victimes. Oserez-vous aller y prendre un verre?

426 rue Saint-Gabriel

2. Bar George

Ses hauts plafonds et ses boiseries semblent intimidants, mais ce n’est rien comparé à son histoire. Construit en 1880, ce manoir abrite maintenant un hôtel et un restaurant où cocktails savoureux accompagnent à merveille le menu savamment préparé par les chefs Anthony Walsh et Kevin Ramasawmy. À visiter une fois dans votre vie si ce n’est pas déjà fait.

1440 rue Drummond

3. Onoir

Il n’y a rien de plus noir que le noir total. En plus d’être plongé dans l’obscurité, vous vivrez une expérience sensorielle sans pareil. Vous pourrez en profiter pour faire sursauter votre date lorsqu’elle ne s’y attend pas!

124 rue Prince Arthur Est

4. Rockwood

Le sous-sol de ce nouveau restaurant typiquement canadien est intime et feutré. Ses murs de pierre lui donne un cachet historique indéniable et, il va s’en dire, un peu lugubre. Idéal pour vous regarder dans le blanc des yeux et vous conter des histoires de fantômes.

101 rue Saint-Paul Ouest

5. The Coldroom

Reconnu pour ayant accueilli Christina Aguilera et bon nombre de vedettes, The Coldroom est intime et fait décontracté. Si vous n’êtes pas trop flashy et cherchez un endroit tranquille où trinquer, ce bar aux allures sinistres est pour vous!

Rue Saint-Vincent

6. Accords resto bar à vin

Situé dans un vieux local du Vieux-Montréal, ce restaurant propose une cuisine du marché belle dans l’assiette et bonne à manger. Pour les amateurs de vins nature et de bouffe locale, c’est à mettre sur votre liste de foodie.

212 rue Notre-Dame Ouest

7. Le Confessionnal

Difficile de ne pas avoir de frissons en entrant dans cette boîte de nuit au mobilier d’église. Attention toutefois, vous n’y entrerez pas pour vous confesser mais plutôt pour pécher en y prenant quelques délicieux cocktails.

431 rue McGill

8. Le 4e Mur

Ce bar clandestin est inspiré de l’époque de la prohibition aux États-Unis. Après une brève recherche Google, on peut vite trouver son adresse, toutefois, le bar ne l’affiche ni sur leur site, ni sur Facebook. Un endroit intriguant qui vous transportera dans un univers pour le moins théâtral.

2000 rue Saint-Denis

9. Idole

Inspiré des cultes lugubres et des sociétés secrètes, le bar Idole est le plateau parfait pour vous foutre les jetons. Vous aurez l’impression de faire un saut dans le temps et d’être dans un endroit interdit. Pas game d'y passer la soirée!

6388 rue Saint-Hubert

10. La Voûte

Cette boîte de nuit ouverte depuis cet été tient son originalité de son emplacement. Situé dans les locaux d’une ancienne banque, sous le Crew Café, le bar La Voûte vous accueille dans un vaste espace ou jadis logeaient les coffres forts.

360 rue Saint-Jacques

11. Le Fantôme

Petit bonus, mais cette fois pour le nom de l’endroit! Impossible de ne pas mettre le Fantôme dans cette liste. Bien que l’endroit ne soit pas très lugubre, vous serez certains de toutefois passer une agréable soirée en profitant de leur cuisine moderne et bien appliquée.

1832 rue William