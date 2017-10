L’Impact reste motivé devant le Toronto FC

Officiellement écarté de la course aux éliminatoires, l’Impact de Montréal ne devrait tout de même pas manquer de motivation lors de son prochain match, prévu dimanche prochain, à Toronto.

L’éternel rival ontarien de l’Impact cherche à abattre des records d’ici la fin de la saison et le onze montréalais aimerait bien se mettre dans son chemin.

«Ils ont besoin de quatre points pour établir un record de la ligue, a expliqué le gardien Evan Bush, mercredi, à l’entraînement. Si on pouvait les en empêcher, on en retirerait un peu de fierté.»

L’équipe sait bien que le défi demeure énorme.

«L'environnement est difficile parce qu'il est hostile et qu'on n’a tout simplement pas rempli l'objectif cette année», a résumé le défenseur Hassoun Camara, qui reste cependant déterminé à «prendre le maximum de plaisir sur le terrain».

L’entraîneur Mauro Biello, par ailleurs, a confirmé que certains jeunes joueurs, dont le gardien québécois Maxime Crépeau, risquent de voir de l’action lors des deux derniers matchs de la saison.

«On va voir, on va mélanger. On ne veut pas juste faire jouer les jeunes et les mettre dans une situation difficile. Il faut bien équilibrer les formations et mettre une équipe qui est capable de compétitionner mais en même temps, donner la chance à quelques jeunes de prendre de l'expérience», a mentionné le pilote.