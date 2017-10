OMG il y a un épisode Zero Punctuation sur Cuphead

L’excellent journaliste gaming Ben «Yahtzee» Croshaw vient tout juste de dévoiler sa dernière vidéo de Zero Punctuation, où il fait enfin la critique du jeu Cuphead!

Comme la plupart des journalistes, Yahtzee a trouvé Cuphead plutôt bon, mais extrêmement difficile. En fait, il partage un peu notre point de vue: le niveau de difficulté est élevé, mais pertinent.

On attendait cet épisode avec impatience!

Zero Punctuation est un vrai classique du web; la série existe depuis 10 ans et a charmé une bonne partie de la communauté gaming. L’animateur Yahtzee est connu pour son humour un peu insultant, ses exagérations et son animation rapide.