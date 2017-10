Une 3e chaîne réservée aux adultes pour Anne-Marie Losique

Déjà distributrice de VividTV et HustlerTV au Canada, l’entreprise Vanessa Media d’Anne-Marie Losique s’apprête à lancer une troisième chaîne pour adultes au pays.

La compagnie québécoise s’est associée à la société Marc Dorcel, un gros joueur dans l’industrie des films pornographiques, pour diversifier les contenus destinés aux 18 ans et plus en proposant notamment une importante offre de vidéo sur demande en français et en anglais.

Chez Marc Dorcel, dont la présence s’étend sur 56 pays, on se réjouit de pouvoir développer davantage les marchés québécois et canadien. «Nous sommes ravis d'avoir conclu un partenariat avec Anne-Marie Losique qui, à l'évidence, a la même sensibilité que nous et la même volonté de porter l'érotisme au plus haut», a laissé savoir Gregory Dorcel, PDG de Marc Dorcel, dans un communiqué émis mercredi.

Ni le nom de la chaîne ni sa date de lancement n’ont été annoncés.