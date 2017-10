BURNS, Pauline



À LaSalle, le 27 septembre 2017, à l’âge de 94 ans, est décédée Madame Pauline Burns, épouse de feu Pietro Pietropaolo et mère de feu Michel et feu Roger.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Carole), Pierre, Marie-Anne (Robert), Micheline, Dino (Sandra) et Linda, sa soeur Denise, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2017 de 13h00 à 16h00. Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.