18 chansons anti-Trump sorties depuis qu’il a été élu président des États-Unis

Dès l’élection du 45e président américain l’an dernier, on prévoyait que son règne allait faire naître d’excellent groupes punk tellement la contestation s'annonçait intense.

Si Ronald Reagan avait, bien malgré lui, inspiré de nombreux groupes hardcore punk dans les années 80, Trump semble avoir insufflé une pulsion créatrice à plusieurs interprètes tous styles confondus.

Cette semaine, un clip d'Eminem en freestyle passant le président américain au tordeur a fait sensation lors du BET Hip Hop Awards.

Mais le blondinet rappeur n'est pas le premier artiste à régler ainsi ses comptes avec le politicien.

En moins d’un an, le magnat de l’immobilier devenu président à inspiré une pléthore d’hymnes contestataires. (Imaginez ce que ça va être après un mandat.)

Avant même son élection, il était la cible de bien des chansons revendicatrices.

Nous avons ici choisi uniquement les pièces produites après son élection, le 8 novembre 2016. Et cette liste n'est pas exhaustive.

Tiny Hands - Fiona Apple

L’allusion aux «petites mains» est sans équivoque. Le principal visé se fait interpeller directement: «Nous ne voulons pas de tes petites mains près de nos sous-vêtements.»

We the People - A Tribe Called Quest

Sortie quelques jours à peine après l'élection américaine, la pièce des vétérans du rap frappe fort quand elle reprend (pour mieux les dénoncer) les mots qu'on pourrait entendre à un rassemblement pro-Trump: «Vous, tous les noirs, vous devez partir/ Tous les Mexicains, vous devez partir/ Et vous, les pauvres, vous devez partir/ Et vous, les Musulmans et les gays, nous détestons ce que vous représentez.»

This land is your land - Chicano Batman

Une réappropriation du classique de Woody Guthrie. Ce dernier avait d’ailleurs déjà fait référence à Fred Trump, le père de l’autre, dans une chanson inédite, «Old Man Trump».

Smoke 'Em Out - CocoRosie feat. Anohni

Dès janvier 2017, la formation CocoRosie collaborait avec Anohni pour décrier de vives voix le nouvel occupant à la Maison Blanche. Le tout avec une bonne dose d’ironie.

Troubled Times - Green Day

Même si la pièce se trouvait déjà sur l’album sur l’album Revolution Radio paru en octobre 2016, le clip sorti en janvier 2017 aurait sûrement été différent si Hillary l’avait remporté plutôt que Donald.

Hallelujah Money - Gorillaz (Feat. Benjamin Clementine)

La troupe de Damon Albarn a diffusé le clip de cette ballade le 19 janvier, soit la veille de l’assermentation du 45e président. Un geste hautement symbolique il va sans dire!

I give you power - Arcade Fire (Feat. Mavis Staples)

Même s’il n’habite plus le pays au sud du 49e parallèle, Win Butler n’est pas moins opiniâtre face à la politique américaine.

No favors - Big Sean (Feat. Eminem)

Avant même d’y aller en free style comme cette semaine, Eminem partageait sa rage anti-présidentielle avec le rappeur Big Sean.

The Heart Part 4 - Kendrick Lamar

Au milieu de la pièce, le rappeur y va d’un «Donald Trump est un crétin» bien senti. Besoin d’en dire plus?

Is this the life we really want - Roger Waters

L’ex-Pink Floyd ne déverse pas son fiel uniquement sur le régime israélien. Le président américain en prend aussi pour son rhume dans la pièce-titre de son dernier album.

Dispatch From Mar-a-Lago - L7

Il y a une semaine à peine, le quatuor grunge (et punk par moment) féminin sortait de sa tanière après 18 ans d’absence pour cracher son fiel à la gueule de Donald.

Gotta Get a grip - Mick Jagger

L’été dernier, l’icone de 74 ans sortait cette pièce en même temps qu’une autre chanson dénonçant le BREXIT(England Lost).

That’s What Makes Us Great - Bruce Springsteen

Après avoir fait des concerts pour Hillary durant la campagne, le Boss s’en prend à son rival en remettant les valeurs américaines à leur place.

Nasty Man - Joan Baez

Figure de proue du mouvement folk contestataire des années 60, Baez a repris sa guitare et a lancé ce brûlot visant le président américain. Même si elle ne le nomme jamais dans sa chanson, pas besoin d’avoir un post-doc en politique internationale pour savoir de qui elle parle...

BADBADNOTGOOD Lavender - Snoop Dogg

La mise en scène du clip laisse peu de place à l'interprétation: le rappeur ne porte pas son président dans son coeur.

Land of the Free - Joey Bada$$

Le rappeur new-yorkais ne dénonce pas seulement le président américain ici. Il en a aussi contre le sort réservé aux communautés noires aux États-Unis.

How Many Walls - Rise Against

L’album Wolves au grand complet semble une critique des politiques et des supporteurs de Trump. Versant davantage dans la dérision que la désillusion, Rise Against ne ménage pas non plus la société américaine dans son ensemble.