RIVARD, Guy



À l’unité des soins palliatifs du CIUSSS MCQ - Centre Mauricie de Shawinigan, le 9 octobre 2017, à l’âge de 81 ans, est décédé M. Guy Rivard, époux de feu Mme Anita Auger, fils de feu Alphonse Rivard et de feu Rosée Garceau, demeurant à Shawinigan (secteur Grand-Mère).M. Ricard laisse dans le deuil sa fille Guylaine Rivard; ses petits-enfants qu'il adorait: Christine Leclerc et Simon Leclerc; sa petite famille d’en face: Frank Mongrain, Nathalie Noël et Jessica; son filleul Sylvain Jourdain (Julie Veillette); sa soeur Marthe Rivard (feu Fernand Rousseau); son frère Yvon Rivard (Mireille Bellemare); sa belle-soeur Pierrette Auger (Maurice Jourdain) et Danielle Charette (René Drolet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, en particulier Diane (sa toune), de nombreux ami(e)s: Jean-Marie Dubé, Jean-Pierre Lamontagne et Liliane, Pierre Trépanier, Laurence Bourassa.Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie.Pour renseignements:Léveillé, Groupe Garneau Thanatologue991, 25E RUESHAWINIGAN (Grand-Mère), QC G9T 3R7819-538-5858www.salonfuneraireleveille.comou www.groupegarneau.comLa famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du 6e étage et à l'équipe des soins palliatifs du CIUSSS MCQ - Centre Mauricie pour leur dévouement.