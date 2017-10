CÔTÉ, Solange



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 10 octobre 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Solange Côté.Elle laisse dans le deuil ses enfants Elena, Eric (Jocelyne) et Nancy Larouche (Martin), ses petits-enfants Mélanie, Audrey, Maxime, Vincent, Olivier, Bianca et Nadrick, ses frères et soeurs Lucille, Nicole, Ruth, Françoise, Charlotte, Joseph, Daniel, Bertrand, Gratien et leurs conjoints ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHPLG pour leurs bons soins.Des dons à la Fondation Myélome Canada seraient appréciés.(www.myelomacanada.ca)Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre à 13h30 en l'église de la Purification de la B.V.M. (445 Notre-Dame, Repentigny).