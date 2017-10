Sleiman, Dr Hassan



Le docteur Hassan Sleiman, médecin, est décédé le 29 septembre 2017 à l'âge de 67 ans.Époux bien-aimé de Françoise Aufrère, il laisse dans le deuil son frère aîné Hussein et son épouse, ainsi que ses neveux et nièces. Il laisse également en deuil les enfants de son épouse et leurs conjoint(e)s ainsi que sa belle-soeur Laurence Aufrère, ses filles, et son conjoint.Les funérailles ont eu lieu le dimanche 1 octobre 2017 selon les rites musulmans au cimetière Hamza de Laval.