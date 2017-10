LAFRENIÈRE, Jean-Paul



C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Jean-Paul Lafrenière, le 4 octobre 2017.Il laisse dans le deuil son épouse Rita Bélanger, son fils Christian, sa belle-fille Janie et ses petites-filles Anaïs et Élodie. Il laisse également ses soeurs Hélène et Thérèse, ses belles-soeurs et ses beaux-frères, ainsi que ses nombreux amis.La famille vous accueillera le vendredi 13 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 14 octobre de 9h à 10h à la:Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre à 10h30 en l’église Ste-Rose-de-Lima (219, boul. Ste-Rose, Laval).Des dons à l’Association des bénévoles de Ste-Rose et à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.