GAUTHIER, Jacques



À Ormstown, le 8 octobre 2017, à l'âge de 53 ans, est décédé Monsieur Jacques Gauthier, époux de Madame Brenda-Lee Marshall.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Christopher (Mérédith), ses petits-enfants Maïka, Mathys et Mindy, son père Richard (feu Gertrude), sa soeur Guylaine (Serge), ses beaux-parents Kenneth et Odette, sa belle-soeur Lisa-Lee (Éric), ses neveux Ryan et Jayson, son beau-frère Kenneth Jr (Lyne), ses neveux Kenny et Ricky (Véronique) ainsi que plusieurs parents, amis et collègues de travail.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 octobre 2017 de 10h à 16h, suivi d'un hommage en salon et au complexe funéraire: