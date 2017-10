PAQUIN, Michel



Au CHSLD des Hauteurs à Ste-Adèle, le 5 octobre 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Michel Paquin, fils de feu Léger Paquin et feu Gabrielle Lessard.Il laisse dans le deuil sa conjointe Bonny, ses fils Martin (Katherine) et Sébastien (Véronique), ses petits-enfants Vincent et Béatrice, sa soeur Lise (Réjean), son frère Jean-Claude (Jeannine), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: Patrick Lajeunesse