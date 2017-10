RHÉAUME, Michel



Paisiblement le 10 octobre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Michel Rhéaume, époux de Mme Cecilia Gonzalez.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel et Lucie ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au salon:le vendredi 13 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 14 octobre dès 10h, suivi des funérailles à 12h en l'église Saint-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Est, Laval, et de là au cimetière Saint-Vincent-de-Paul.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.