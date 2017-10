RATELLE, Gina



À Châteauguay, le 7 octobre 2017, à l’âge de 60 ans, est décédée Mme Gina Ratelle.Fille de feu M. Roger Ratelle, elle laisse dans le deuil sa soeur Deborah (Muriel), sa mère Miki, ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que plusieurs amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 15 octobre de 14h à 17h et de 19h à 20h30. Une cérémonie commémorative aura ensuite lieu à 20h30 en la chapelle du complexe.