PAINCHAUD, Marc



Chez lui et entouré de sa famille, le 14 septembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Marc Painchaud, fils de feu monsieur Paul Painchaud et de feu dame Yseult Tassé, conjoint de madame Suzanne Dubois. Natif de Québec où il a résidé la majeure partie de sa vie, il demeurait à Longueuil depuis une dizaine d'années.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Suzanne Dubois; ses enfants Jean (Julie Girard), Guy (Caroline Arsenault) et Hélène Painchaud (Jean-François Émond); ses petits-enfants Olivier, Florence et Sébastien Painchaud ainsi que Virginie, Clara et Antoine Émond; ses soeurs: feu Marielle (André Therrien) et feu Claire Painchaud (feu Guy Dion); la mère de ses enfants Claude Marcoux Painchaud; ainsi que plusieurs membres de la famille Dubois, des neveux, nièces et amis.La famille se réunira pour souligner son départ lors d'une cérémonie intime conformément à ses dernières volontés.