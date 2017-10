COUSINEAU, Thérèse (Poitevin)



Est décédée au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 4 octobre 2017, à l'âge de 92 ans et 8 mois, Mme Thérèse Poitevin, épouse de feu M. Armand Cousineau, demeurant à Chicoutimi. Elle était la fille de feu M. Alexandre Poitevin et feu Mme Justina Bonin.Elle laisse dans le deuil ses fils: Pierre Cousineau (Lyne Tremblay), Michel (Brigitte Barbeau); ses petits-enfants: Isabelle, Fanie et Bastien Tremblay-Cousineau, Julie et Alex Barbeau-Weisman, Sophie et Vincent Barbeau-Cousineau ainsi que leur conjoint(e) respectif; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Juliette et Antoine Gendron. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs: Aline Trudeau (feu René Poitevin), Camille Brunet (feu Philippe Poitevin), Lise (feu Jacques Poitevin) ainsi que de nombreux neveux et nièces dont ceux de feu Pauline Poitevin et feu Henri Poitevin, parents et amis.L'inhumation aura lieu le samedi 14 octobre 2017 à 11h, au cimetière Saint-Laurent, 805, av. Ste-Croix, Montréal. Une célébration suivra le même jour à 13h30 à la chapelle attenante du cimetière Saint-Laurent.La famille tient à remercier Mme Line Courroux pour son accompagnement tout au long de la maladie.