Agenda du week-end

Le Jardin botanique et l’Insectarium proposent plusieurs activités sur le thème Halloween pendant tout le mois. Au Jardin, c’est le grand bal des 800 citrouilles dans la grande serre. On pourra voir la sorcière Esmeralda et entendre le conte animé Pouah ! Bébé sorcière, tiré d’un conte de Lucie Papineau. À l’Insectarium, on pourra voir des animations sur les araignées et assister à la lecture du conte Le roi des bestioles. Le Biodôme se joindra à la fête avec L’Halloween des animaux, la fin de semaine du 28 octobre. Bref, c’est le moment d’y aller en famille.