Alvarez-Stevenson au Stade olympique

Le Groupe Yvon Michel envisage de tenir le combat de championnat du monde du WBC des poids mi-lourds entre Adonis Stevenson et Eleider Alvarez au Stade olympique de Montréal.

C’est du moins ce qu’a affirmé son prédisent, Yvon Michel, jeudi.

Bien que le tout soit hypothétique, la solution de tenir ce gala de boxe au Stade olympique est tout de même envisageable. Le dernier combat boxe à avoir eu lieu à l’ancien domicile des Expos et théâtre principal des Jeux olympiques de Montréal de 1976 a été celui entre Roberto Duran et Sugar Ray Leonard en 1980.

Initialement, Showtime avait suggéré à GYM la date du 16 décembre pour tenir cet événement. Toutefois, Eye of the Tiger Management et HBO devraient tenir à la même date un gala impliquant David Lemieux à la Place Bell de Laval. Lemieux pourrait ainsi se battre contre Billy Joe Saunders, mais rien n'est encore confirmé.

«Si c’est confirmé que David Lemieux se bat sur gala de HBO le 16 décembre, on va choisir une autre date, a confié Yvon Michel. Ça ne serait pas se rendre un service ni rendre un service aux fans de boxe au Québec que d’aller placer face à face deux grands événements et faire déplacer la télé américaine pour deux gros événements dans la même ville (à la même date). Ça n’a pas de bon sens.»

«On ne veut pas placer Marc Ramsay dans une situation insoutenable, a continué Michel. Choisir entre deux de ses meilleurs boxeurs. D’ailleurs, Marc a été toujours été loyal, toujours fidèle. Je ne peux pas l’obliger à choisir et ensuite que ça ait un impact sur ses relations avec l’un ou l’autre.»

Le choix principal de GYM serait de tenir son gala au Centre Vidéotron de Québec.