Bettman n’exclut pas une nouvelle expansion

Le commissaire était de passage à Los Angeles, mercredi soir, et a été interviewé par Fox Sports lors du premier entracte du match entre les Kings et les Flames de Calgary.

«On ne va pas élargir nos cadres pour des besoins de symétrie, a-t-il tempéré. Il faut des bonnes et logiques raisons pour le faire d'un point de vue hockey et économique. On veut d'abord s'assurer que l'équipe de Vegas soit bien intégrée et qu'elle fasse bien.»