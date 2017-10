Jodoin, Germain

Entouré de l’amour des siens, Germain Jodoin nous a quittés paisiblement ce 10 octobre 2017, à l’âge de 86 ans. Après plus de 42 ans, il ira rejoindre son épouse aimée, Cécile Jodoin.Né à St-Damase, il fera une grande partie de sa vie dans le village de Ste-Madeleine.Il a fait carrière à la CIL pendant plus de trente ans et il a fondé les Salons Funéraires Germain Jodoin et fils. Il a su transmettre cette dernière passion aux prochaines générations.Il laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Denyse Lanoix), Ginette (Reynald Marquis), Guy (Pierrette Poirier), Guylaine (Mario Beauregard) et Gaby (Berthe Chartier), ses petits-enfants: Laurent Charles, Mathieu, Simon, Catherine, Olivier, Emma, Christophe et leurs conjoints(e), ses arrière-petits-fils: Émile, Léonard et Adam. Il laisse également sa soeur Monique et son frère Alain (Hélène Chagnon) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille Jodoin vous accueilleradans ce lieu particulièrement représentatif pour elle:25 BEAUREGARD, STE MADELEINE, QC J0H 1S0450-795-3395 www.residencefunerairejodoin.cale dimanche 15 octobre 2017 de 13h à 17h et de 19h à 22het le lundi 16 octobre 2017 de 9h à 11h.Les funérailles auront lieu lundi à 11h30 en l’église de St-Damase, 140 rue Principale, St-Damase, J0H 1J0, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.