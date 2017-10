Cotisations à l’UPA: des producteurs s’opposent à de nouvelles hausses

Dès l’an prochain, les producteurs agricoles du Québec pourraient puiser davantage dans leurs poches pour payer les hausses de cotisation et de contribution versées à l’UPA.

Le conseil général de l’Union des producteurs agricoles (UPA) recommande une hausse de 10 $ de la cotisation pour 2018 et une autre hausse de 10 $ pour 2019, en plus de l’augmentation de 3 % de l’enveloppe globale des contributions.

Ces recommandations font actuellement l’objet d’une consultation auprès des syndicats locaux et, déjà, on sent un certain mécontentement.

« L’Union des producteurs agricoles cherche encore une fois à piger dans la poche des fermes du Québec en augmentant sa cotisation syndicale de base, alors que cette dernière est déjà l’une des plus élevées au monde », a dénoncé Benoit Girouard, président de l’Union paysanne à La Vie agricole.

À l’heure actuelle, tous les producteurs doivent payer obligatoirement leur cotisation, qui s’élève à 336 $ plus taxes. Le budget annuel de l’UPA est de 22,5 M$. Si l’entreprise agricole appartient au couple, il faut multiplier par deux la cotisation.

Congrès annuel

« La décision finale sera prise par les délégués au congrès de décembre », a affirmé Patrice Juneau, conseiller principal Affaires publiques et relations médias.

« D’année en année, les producteurs continuent de confier plus de mandats à l’Union dans des dossiers plus complexes. Cela a un impact sur les ressources dont l’UPA a besoin pour y répondre », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les contributions, M. Juneau a fait valoir que le montant global est le même depuis 2012. Avec ce qui est proposé, chaque secteur aurait un effort à faire en fonction de son volume de production qui fluctue d’une année à l’autre.

Si ces hausses franchissent le cap du congrès, il faudra que la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec approuve le règlement modifiant les contributions.