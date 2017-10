LATOUR, Jocelyne



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 octobre 2017, est décédée Mme Jocelyne Latour, fille de feu Cécile Ouimet et de feu Roger Latour.Elle laisse dans le deuil son frère Bernard (feu Ginette Daigneault); ses soeurs: Gisèle, Madeleine (Denis Poissant), Manon (André Lazure); sa belle-soeur Suzanne Robichaud (feu André Latour); ses neveux et nièces: Josée, Johanne, Sylvie, Yves, Anna-Kim, Sonya, Kevin et Dany et leur conjoint(e) et enfants, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s, tout spécialement Claudia et Robert.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 octobre 2017 de 19h à 22h, au:86 CHEMIN DES PATRIOTES ESTSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU J2X 5P9450.390.1111Les funérailles seront célébrées au Centre de Ressourcement Spirituel, 80 rue Lajeunesse, St-Jean-sur-Richelieu, le samedi 14 octobre à 10h, suivies de l’inhumation au cimetière de St-Jean-sur-Richelieu. Prière de vous rendre directement au Centre de Ressourcement Spirituel pour l’heure du service.En sa mémoire, des dons à la Fondation de l’Hôpital du Haut-Richelieu seraient appréciés.