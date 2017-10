ALARIE, Fernande

(née Chartrand)



De Blainville, le 4 octobre 2017, à l’âge de 84 ans, est décédée Mme Fernande Chartrand, épouse de M. Raymond Alarie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Marc De Sève) et Serge, ses petits-enfants Julie (Marco Morelli), Michèle et Jonathan (Catherine Fournel) ainsi que ses arrière-petits-enfants Louka, Satine, Jana, Milo et Jacob, sa soeur Lucille, sa belle-soeur Rita, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 octobre de 13h à 17h au:105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.