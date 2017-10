De nouvelles manettes compactes pour la PS4

À temps pour les Fêtes, Sony a annoncé que trois nouveaux modèles compacts de manettes pour la PS4, dont un mini, seront mis en marché en novembre.

Les fabricants Nacon, HORI et @Play offriront chacun un modèle plus petit de la manette classique de PS4. Les trois seront câblés et ne profiteront pas de la technologie Bluetooth.

La minuscule manette d'HORI est spéciale, mais «parfaite pour les jeunes joueurs», peut-on lire dans un communiqué de PlayStation.

Disponible dès le 6 novembre, le design rétro ne présente pas le pavé tactile. Il est cependant possible de recréer une tonne de mouvements du pavé en utilisant les deux «analogs».

Photo PlayStation

La Nacon Wired Compact est destinée aux joueurs qui préfèrent une prise plus petite. Le fil de trois mètres devrait être suffisant pour jouer confortablement à partir de son canapé.

Elle sera produite en orange, bleu, noir, gris, rouge et translucide.

Photo PlayStation

Photo PlayStation

La @Play Wired Compact propose un design en deux tons et un fil de trois mètres.

Photo PlayStation

Elle sera lancée en décembre.

