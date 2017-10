Des ressources pour aller plus loin

Anne-Hélène Dupont – 37e AVENUE

Pour découvrir ou approfondir sa pratique de la pleine conscience et de la méditation, les ressources ne manquent pas ! Voici quelques livres et ateliers sur le sujet.

Livres :

Connectez-vous à vous-même, Chade-Meng Tan, Pocket, 2016.

Rédigé par l’homme derrière le programme de formation en méditation et pleine conscience de Google, ce livre allie habilement l’humour et la rigueur scientifique pour exposer les fondements de ces approches et les façons de les pratiquer en milieu de travail.

Je médite, jour après jour, Christophe André, L’Iconoclaste, 2015.

Le psychiatre français et auteur du best-seller Imparfaits, libres et heureux nous offre avec ce nouvel ouvrage un guide qui démystifie la présence attentive et propose des exercices pour l’intégrer à notre quotidien. Le tout, dans une langue claire et accessible.

L’art de la méditation, Matthieu Ricard, Nil, 2008.

Ceux qui préfèrent une approche plus spirituelle et philosophique de la méditation trouveront leur bonheur dans ce livre du moine bouddhiste d’origine française Matthieu Ricard.

Ateliers et centres de formation :

Ateliers de réduction du stress basés sur la présence attentive

GérerMonStress.com

Sur son site Web, le médecin de famille Robert Béliveau annonce ses ateliers en gestion du stress et offre quelques ressources écrites, vidéo et audio pour découvrir la pleine conscience.

Institut de pleine conscience appliquée de Montréal

6000, chemin de la Côte-des-Neiges, bureaux 110 et 115, Montréal

514-272-2832

info@mpcmontreal.org

En quête d’une pratique de la méditation inspirée du bouddhisme, mais adaptée aux Occidentaux ? Cap sur l’Institut de pleine conscience appliquée de Montréal, dont l’enseignement s’inscrit dans la tradition du maître zen Thich Nhat Hanh.

http://mpcmontreal.org/?q=fr/node/1318