Des œuvres inédites à la Place des Arts

La Place des Arts sera le théâtre, ce week-end, du dévoilement des œuvres du programme Des ponts culturels, d’une rive à l’autre marqué par la collaboration entre des artistes et des citoyens.

Les compagnies Sacré Tympan, Zeugma, collectif de folklore urbain et Les Sœurs Schmutt viendront présenter, samedi et dimanche à Montréal, leur plus récente création artistique.

Proposé par Sacré Tympan, le spectacle «Chorus» fera entendre les voix de Longueuillois qui reprendront les mots de six poèmes québécois, accompagnés par Karen Young, François Bourassa et Pierre Tanguay. La représentation est prévue samedi à 13 heures.

Le lendemain, à la même heure, sera offerte «Muses», une œuvre chorégraphique avec laquelle des femmes de 17 à 77 ans de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce s’intéressent à la place qui leur est accordée dans la société.

Puis, à 14 heures, ce sera la projection de «Variations imaginaires», une vidéo de danse tournée avec des jeunes de 12 à 17 ans de Terrebonne, à la salle Claude-Léveillée. Le projet des Sœurs Schmutt se concentre sur la danse contemporaine.