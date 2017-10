GOYETTE, Gaëtan



Le 6 octobre 2017, à l’âge de 74 ans, est décédé M. Gaëtan Goyette, de Ste-Martine, retraité de la ville de Châteauguay, époux de feu Mme Georgette Boileau.Il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Ghislaine), Jean (Chantal) et André (Nadia), ses petits-enfants Jonatan, Nicolas, Simon-Pierre et Myriam, son arrière-petit-fils James, son frère René (Gisanne), sa soeur Rachel, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 13 octobre à compter de 12h, à la22, RUE PICARDSTE-MARTINE450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLes funérailles suivront à 14h, en l’église paroissiale de Ste-Martine.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l’envoi de fleurs ou par des dons à la Société canadienne du cancer (formulaires disponibles au salon funéraire).