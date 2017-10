Du saumon modifié génétiquement dans les assiettes des Québécois

MONTRÉAL - Les Québécois ont probablement mangé du saumon modifié génétiquement sans le savoir, selon l’organisme Vigilance OGM.

«Ce qu’on ne sait pas actuellement, c’est à quel endroit ce saumon est atterri. Il peut autant être dans les institutions que dans les restaurants ou les épiceries (du Québec)», explique Thibault Rehn, coordonnateur pour l’organisme Vigilance OGM.

D’après l’organisme, une cargaison de 4682 tonnes de saumon OGM, en provenance du Panama, aurait été expédiée au Québec, au mois de juin dernier.

Le saumon modifié génétiquement est cultivé par la firme américaine Aquabounty. Les œufs sont produits à l’Île-du-Prince-Édouard, mais les poissons sont cultivés au Panama. Le Canada n’impose pas l’étiquetage obligatoire pour le saumon OGM.

Croissance rapide

La croissance de ces poissons est extrêmement rapide. Au lieu de mettre trois ans à atteindre la maturité, le saumon OGM atteint les mêmes standards en seulement 18 mois.

Les études effectuées sur la question sont produites par l’entreprise Aquabounty, ce qui fait sourciller les environnementalistes.

Les risques pour la santé demeurent méconnus.

Vigileance OGM souhaite que les politiques en matière d’OGM soient plus poussées.

«Certaines épiceries s’engagent à ne pas vendre dans leurs produits frais du saumon génétiquement modifié. On aimerait que leurs politiques aillent un peu plus loin, et qu’ils s’engagent à ne pas vendre de saumon OGM dans l’ensemble de leurs étalages», ajoute M. Rehn.

Santé Canada a été la première organisation gouvernementale à permettre la consommation de saumon OGM dans le monde.