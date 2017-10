REID, Donald



À son domicile, le 6 octobre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé Donald Reid.Il laisse dans le deuil ses 2 soeurs, Eveline et Jeannette, sa belle-soeur Marcelle Reid, sa nièce Jacqueline, son neveu Frédérick, ses autres neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire:5610, RUE SHERBROOKE OUESTMONTRÉAL, QUÉBEC, H4A 1W5Tél. 514 483-1870 www.dignitequebec.comsamedi le 14 octobre 2017 à compter de 12h suivi d'un service commémoratif à la chapelle à 13h.