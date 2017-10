MAILLOUX, Sr Pauline, M.I.C.

(Yvonne-de-Jésus)



Au Pavillon Délia-Tétreault, est décédée le 10 octobre 2017 à l’âge de 95 ans, Sr Pauline Mailloux, m.i.c., fille de feu Delphis Mailloux et feu Yvonne Boutais.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs: Mme Rhéa Daigneault et Mme Henriette Laurin, des neveux et nièces, cousins, cousines et amis-es.Elle sera exposée à lade l’Immaculée-Conception100 Place Juge Desnoyers, Lavalle samedi 14 octobre à 12h30.Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre, à 13h45 à la chapelle de la communauté.Les cendres seront déposées au cimetière de la congrégation à Pont-Viau.Vos dons pour nos missions seront appréciés.