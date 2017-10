BLANCHETTE, Claude



À Montréal, le 6 octobre 2017, à l’âge de 99 ans et 8 mois, Claude Blanchette est décédé, entouré de tous ses proches.Outre son épouse Suzanne Roy, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Sylvie) et Monic (Marc), ses petits-enfants Dominic, Mélanie, Catherine, Marie Pier, feu Karine et Isabel ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2017 de 13h00 à 17h30 au complexe:Suivra une célébration à la chapelle.Un don à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur serait apprécié.