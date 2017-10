Indice Ipsos-Infopresse: Vidéotron remporte les distinctions de l’avant-gardisme et l’engagement

MONTRÉAL – Vidéotron a remporté deux prix mercredi soir lors du dévoilement de l’indice Ipsos-Infopresse dans le cadre des Grands Prix Marketing 2017. L’entreprise de télécommunications a décroché les distinctions associées à la marque québécoise la plus avant-gardiste ainsi qu’à la marque la plus engageante.

Vidéotron était nommée dans quatre des cinq catégories de l’indice. Pour le segment de l’avant-gardisme, l’entreprise s’est imposée face à d’autres joueurs comme Ubisoft, Desjardins et même TVA, qui est dans la même famille de Québecor Média.

Pour ce qui est de l’engagement, Vidéotron a dominé notamment IGA, Radio-Canada et Jean Coutu.

Vidéotron était aussi en nomination pour les dimensions «présence» et «confiance». Toutes deux ont été remportées par Jean Coutu.

«Cette reconnaissance est la preuve que Vidéotron est une marque résolument tournée vers l’avenir, engageante et avant-gardiste, mais plus que jamais connectée sur les besoins de ses clients et leurs attentes, deux dimensions incontournables à l’ère du numérique, a dit Julie Brault, vice-présidente Marque et Stratégie numérique omnicanal de Vidéotron, par communiqué.

«Au fil des ans, nous avons été en mesure de nous distinguer grâce à nos meilleurs ambassadeurs, nos employés. Ce sont eux qui, au quotidien, font vivre à nos clients la meilleure expérience qui soit et qui portent la marque Vidéotron. Cette distinction leur revient», a poursuivi Mme Brault.