Je sors, je reste

JE SORS :

- HUMOUR

Ça va fesser- Les 4 Haïssables

Quatre adolescents forment le groupe d’humour Les 4 Haïssables, et lancent des messages crus aux adultes, avec beaucoup d’humour. Ce spectacle nous fera connaître l’opinion des adolescents par rapport aux décisions d’adultes, qui oublient bien souvent que les jeunes ne sont pas stupides! À voir avec vos ados! *Débute demain à 20h00 à la Comédie de Montréal

- EXPOSITION

Salon d’Antiquités du Vieux-Montréal

Le Marché Bonsecours accueille ce week-end le Salon d’Antiquités du Vieux-Montréal, pour une huitième édition. Si vous êtes passionnés d’histoire, découvrez les nombreux objets, de mobilier de style, d’œuvres d’arts et de bijoux de l’époque. De plus, une vingtaine d’antiquaires d’expérience seront sur place pour vous rencontrer. *Débute ce soir à 18h00, demain à 12h00 et dimanche à 11h00 au Marché Bonsecours

- CONCERT

Trio Da Kali

En grande première montréalaise, le groupe malien TRIO DA KALI, brûlera les planches du Club Balattou. Le trio nous fait découvrir la musique de l’Afrique de l’Ouest, dans la tradition, mais avec une touche contemporaine. La voix puissante de la chanteuse Mady Diabaté vous transportera au cœur du berceau de l’humanité. *Débute ce soir à 20h00 au Club Balattou

- GALA

Gala Country

Avec l’humoriste et chroniqueur radio MC Gilles à la barre de l’animation, la cinquième édition du Gala Country est de retour au Cabaret du Casino de Montréal. Faites partie de la célébration de la musique country avec performances d’artistes et remises de trophées. *Débute ce soir à 18h30 au Cabaret du Casino de Montréal

- EN VILLE

Yoga & Pilates Biquettes par l’Espace Well Done

L’Espace Well Done convie les yogis aux séances de yoga et de pilates des plus originales de la ville. En effet, la dernière tendance est de pratiquer le yoga extérieur entouré de chèvres et c’est ce qui vous attend, demain! Du plaisir et des fous rires sont garantis! Il y aura aussi des kiosques de nourriture pour les petits creux. À noter que l’activité aura lieu tout de même en cas de pluie. *Débute demain de 10h00 à 15h00 au Parc Arthur-Thérien

JE RESTE

- LIVRE

J’aime les TDAH

En collaboration avec Dominic Gagnon, l’animatrice Kim Rusk lance le livre J’aime les TDAH, qui nous illustre les particularités de ce développement neurologique. Au travers des témoignages, on réussit à démystifier les personnes atteintes de cette différence psychologique. Entre autres, on pourra lire les témoignages de l’ex athlète Etienne Boulay, la chanteuse Marie-Mai, le chef Danny Saint-Pierre et des hommes d’affaires Dominic Gagnon et Etienne Crevier. *Sortie le 11 octobre

- ALBUM À ÉCOUTER

The River

La collaboration entre le saxophoniste israélite Tevet Sela et le pianiste canadien John Roney a vraiment porté fruit puisque le duo lance leur nouvel album jazz The River. Prenez le temps d’écouter les rythmes nord-africains, les notes de la musique classique européennes, mélangés au jazz et au groove improvisés. *Sortie le 13 octobre

- DVD

Baby le chauffeur

Baby est un chauffeur pour un groupe de mafia. Doué au volant de sa voiture comme personne, il est capable de fuir les policiers et d’esquiver les autres brigands. Un jour, il tombe amoureux d’une jeune serveuse qui partage les mêmes goûts musicaux que lui. Envisageant un avenir sérieux avec elle, il décide d’arrêter son association avec les braqueurs...mais ça ne sera une simple tâche. *Sortie le 10 octobre

Coup de cœur d’Anne-Lovely

CONCERT: Elise LeGrow

La chanteuse torontoise Elise LeGrow débute sa tournée nord-américaine à Montréal et présente les pièces de son nouvel album à paraître Playing Chess. Entourée de musiciens talentueux et d’invités spéciaux comme Questlove, Captain Kirk Douglas, The Roots et plus, l’interprète dévoile des chansons teintées de R&B et de soul, faisant penser à Amy Winehouse, mais en plus groove. Impossible de ne pas être séduit par cette voix feutrée, à la fois puissante. Elise LeGrow éveille tout simplement les émotions. *Débute dimanche soir à 20h00 au Divan Orange