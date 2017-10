La Baie va fermer deux magasins Déco Découverte au Québec

La Baie va fermer deux magasins de sa bannière Déco Découverte au Québec, soit ceux de Québec et de Saint-Bruno, a appris Le Journal.

La Baie indique que deux des six magasins Déco Découverte au Québec fermeront leurs portes d’ici le mois de juillet 2018.

Le détaillant dit avoir prévenu au cours des derniers jours les employés des magasins Déco Découverte des Promenades Saint-Bruno et des Galeries de la Capitale.

«Ces décisions ne sont jamais faciles à prendre, mais elles constituent le choix logique pour l’entreprise», a indiqué au Journal jeudi la porte-parole de La Baie, Chantal Richard.

La Baie prévoit que 35 postes seront touchés par cette réorganisation.

«On offrira des mutations aux associés de magasins, là où c’est possible. Et les associés permanents à temps plein et à temps partiel recevront une indemnité de cessation d’emploi appropriée», a fait valoir la porte-parole de La Baie.

Plan de compressions

Ces fermetures de magasins arrivent alors que le secteur du commerce au détail est en pleine mutation.

La Baie a fermé récemment son magasin du centre commercial Fleur-de-Lys à Québec alors que son magasin du centre commercial Le Boulevard de Montréal fermera ses portes l’an prochain.

Il faut dire que La Baie a clairement un plan de compressions. Ce plan annoncé en juin dernier vise l’abolition de 2000 postes et la fermeture de nombreux magasins en Amérique du Nord d’ici la fin de 2018.

Ces compressions constituent la principale mesure d’une vaste réorganisation qui doit mener, selon l’entreprise, à des économies de 350 millions $.

Au dernier trimestre, La Baie d’Hudson a enregistré une perte nette de 201 millions $ sur des revenus de 3,3 milliards $ (+1,2 %).

Plusieurs analystes sont d’avis que l’entreprise devrait mettre en vente son imposant parc immobilier. La valeur du parc immobilier de La Baie, dont son fameux magasin Saks Fifth Avenue de New York, vaudrait plus de 9 milliards $.

La Compagnie de la Baie d'Hudson est le plus ancien détaillant d’Amérique du Nord. L’entreprise compte plus de 66 000 employés et exploite 480 magasins sous différentes enseignes, dont Saks Fifth Avenue, Déco Découverte ainsi que Lord & Taylor.