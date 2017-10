La machine à hits de P!nk

Je n’aurais pas voulu être à la place de P!nk et sa maison de disque quand est venu le temps de choisir les premiers singles de son nouvel album Beautiful Trauma. L’embarras du choix était au rendez-vous.

Le septième album studio d’Alecia Moore, alias P!nk la rebelle, ne manque pas de hits. Il y a facilement ici au moins cinq ou six chansons qui pourraient tourner à la radio et certaines, je pense à Secrets et son groove dansant inspiré de la vague de musique électronique, sont taillées sur mesure pour conclure un concert sous une pluie de confettis.

Déjà, l’excellente What About Us, sa dénonciation du régime Trump, a fait son chemin jusqu’au sommet des palmarès.

Retour en force

À 38 ans, après une pause sur disque de cinq ans et la mise au monde récente d’un deuxième enfant, P!nk ne montre donc aucun signe d’essoufflement, contrairement à ses concurrentes des débuts Britney Spears et Christina Aguilera.

Son Beautiful Trauma se situe dans la frange supérieure des parutions pop de l’année, plus près de la fraîcheur de l’enthousiasmant Melodrama, de Lorde, que du décevant Witness, de Katy Perry.

Le tour de force de P!nk, qui a collaboré avec des auteurs de renom comme Jack Antonoff, Steve Mac et Max Martin, a été de fignoler un tout cohérent avec une collection de chansons qui puise dans la plupart des styles musicaux qui ont peuplé les palmarès au cours des dernières années. Le tout en gardant son enrobage pop.

Ainsi, Revenge, en duo avec Eminem, touche au hip-hop. Le new country est tendance ? P!nk y fait écho dans For Now. I Am Here envoie un beau gros clin d’œil à la folk qui fait taper du pied des Mumford and Sons et autres Lumineers, refrain rempli de « ouh, ouh, ouh » inclus.

Ce qui lie tout ça ? Une production de haut calibre et surtout la voix puissante de P!nk, à la fois triomphale dans les moments d’euphorie et vulnérable quand elle se lance dans une ballade au piano.

Et l’audace ?

Tout n’est pas parfait. À mes yeux, la pièce-titre et Revenge ne constituent pas un doublé assez percutant pour ouvrir l’album. C’est à partir de la troisième piste, Whatever You Want, que Beautiful Trauma prend son envol.

De la part d’une cascadeuse qui aime défier la gravité en spectacle, je m’attendais également à plus d’audace. Vrai, P!nk a fait le choix assumé de la continuité. Il reste que j’attends le jour où elle sortira vraiment de sa zone de confort. En attendant, elle ne déçoit pas. C’est déjà mieux que la moyenne.

Beautiful Trauma - P!nk (sortie 13 octobre) Photo courtoisie ★★★★ Points forts : Des hits à profusion et une belle variété de style Point faible : On aurait aimé un peu plus d’audace La liste de la semaine

