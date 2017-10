La nouvelle Corvette à moteur central aperçue au service au volant d’un restaurant

Le projet d’une Chevrolet Corvette à moteur central se concrétise de plus en plus. Et on vient d’en avoir une preuve on ne peut plus patente. Que cela plaise ou non aux puristes de la marque.

Deux fervents amateurs d’automobile, Jake Vandermoon et Josh Busenbark, ont eu la chance de photographier ce qui a tout l’air d’être la future Corvette à moteur central . Elle n’a pas été aperçue alors qu’elle roulait sur un circuit loin des projecteurs.

En fait, c’est tout le contraire. Les photos ont été prises alors qu’elle se trouvait au service à l’auto d’un restaurant – McDonald’s pour ne pas le nommer. C’est à se demander si Chevrolet n’a pas fait exprès...

Apparemment, le constructeur américain procédait à une série de tests sur route dans la ville de Cadillac au Michigan.