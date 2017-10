Les coups de cœur de... Nalie Agustin

C’est vraiment difficile de n’en choisir qu’un. On mange si bien à Montréal. Je suis vraiment une fanatique des salades de chez Mandy’s. D’abord, j’aime bien manger santé et je me dois de manger santé. C’est un endroit que j’aime pour ses salades délicieuses, mais aussi pour y travailler. C’est très beau comme endroit. La décoration semble sortir tout droit d’un tableau Pinterest ou d’une photo Instagram. Il y a quelques succursales en ville, mais j’adore particulièrement l’emplacement situé au Vieux-Montréal, avec ses sofas roses. Je me commande toujours Wolf Bowl, composé de kale, d’épinards, de noix et d’une tonne de choses vraiment bonnes pour la santé. On est regorgé de vitamines et de nutriments lorsqu’on va chez Mandy’s. De plus, tout est tellement délicieux. C’est un deux en un.