Mise au point sur la presbytie pour la Journée mondiale de la vue

Dans le cadre de la Journée mondiale de la vue le 12 octobre, on encourage les Canadiens à examiner de plus près leurs besoins en matière de vision, tout en mettant l’accent sur la lutte contre la vision trouble. Cet événement peut vous servir de rappel pour prendre votre prochain rendez-vous avec un professionnel des soins oculaires; vous devriez le consulter une fois par année ou si vous notez des changements dans votre vision.

Si vous devez constamment étirer votre bras pour lire l’écran de votre téléphone intelligent, ou si vous avez de la difficulté à lire les petits caractères sur le menu au restaurant, vous êtes peut-être atteint d’un trouble appelé presbytie.

La presbytie est une condition fréquente qui survient autour de 40 ans; elle est attribuable à l’incapacité graduelle de l’œil à distinguer nettement les objets rapprochés1. À l’heure actuelle, la presbytie touche plus de 7,5 millions de Canadiens; on s’attend à ce que ce nombre augmente de plus de 20 % au cours des trois prochaines années2.

« La plupart des gens ne comprennent pas que la presbytie est un trouble qui touche à peu près tout le monde à mesure que l’on vieillit », dit la Dre Nathalie Trottier, optométriste à Montréal. « De nouvelles percées technologiques liées aux soins oculaires permettent aux Canadiens de dire adieu à leurs lunettes de lecture et de passer aux lentilles cornéennes multifocales. Il est important de consulter votre optométriste régulièrement, surtout si vous notez des changements dans votre vision. »

Les lunettes de lecture peuvent être une solution pour les personnes atteintes de presbytie. Toutefois, 30 % des Canadiens plus âgés préféreraient porter des lentilles cornéennes, selon l’étude sur l’influence des perceptions liées à l’âge3 (menée par la firme Léger en collaboration avec Alcon Canada).

Devoir sans arrêt chercher d’encombrantes lunettes de lecture peut nuire aux activités quotidiennes. Que ce soit pour le jogging quotidien, le yoga ou les longues journées de travail, les lentilles cornéennes multifocales permettent de tout voir sans rien manquer, de près, à distance intermédiaire et de loin.

« Comme de nombreux parents, je regarde constamment mon téléphone ou mon ordinateur tout en surveillant mes enfants », dit Kathy Buckworth, auteure primée de livres sur l’éducation des enfants et personnalité de la télévision. « Après avoir éprouvé des difficultés avec ma vision de près et de loin, j’ai enfin trouvé des lentilles cornéennes que je peux porter pendant 10 heures sans les sentir, et qui me permettent de tout voir pour accomplir mes tâches quotidiennes. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les lentilles cornéennes multifocales d’ALCONMD peuvent aider les Canadiens à VOIR et à PROFITER du moment présent, les personnes presbytes sont invitées à consulter leur professionnel des soins oculaires (en vue de passer un examen complet de la vue), et à visiter le site www.byebyelunettesdelecture.ca.

