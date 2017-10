Un conducteur tire sur eux sans raison sur l’autoroute 25

Un couple de Lanaudière a eu toute une frousse mercredi soir lorsque leur véhicule a été la cible de tirs de projectile provenant d’un autre véhicule.

Laura Beaudoin, qui a contacté TVA Nouvelles via sa page Facebook, circulait sur l’autoroute 25 en direction sud au moment de l’incident.

PHOTO COURTOISIE

«Nous étions trois véhicules sur la voie de gauche. Le premier véhicule en avant de nous s’est tassé, puis le deuxième. Quand nous sommes passés à côté de la première voiture, un jeune homme a sorti une carabine à plomb et a fait feu sur nous», a-t-elle raconté.

La mère de famille, encore ébranlée, a précisé qu’elle pensait que le conducteur voulait lui parler.

«Quand il a baissé sa vitre, je croyais qu’il voulait nous dire que quelque chose clochait sur notre véhicule. Puis il s’est penché pour prendre quelque chose. Je me suis dit qu’il allait me jeter un objet et puis il a sorti sa carabine.»

Le plomb a fini sa course dans la vitre de la portière arrière, juste à côté du banc du fils du couple.

PHOTO COURTOISIE

«Ça aurait pu être très dangereux puisque nous étions en route pour aller chercher mon fils. Et puis j’avais ma vitre ouverte. J’aurais pu recevoir le plomb dans l’œil», a fait savoir Mme Beaudoin.

La Sûreté du Québec (SQ) confirme avoir fait une arrestation dans ce dossier qui est traité comme un cas de rage au volant.

«Nous avons arrêté un jeune homme de 21 ans de Mascouche pour agression armée et port d’armes dans un dessein dangereux», a fait savoir la porte-parole de la SQ, Ingrid Asselin.

Selon la SQ, plusieurs armes à air comprimé ont été saisies dans le véhicule du suspect et à son domicile. «Il a été libéré sous promesse de comparaître et doit respecter plusieurs conditions d’ici là», a ajouté Mme Asselin.