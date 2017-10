Une Game Boy Classic Edition serait-elle prévue?

Après les consoles NES et SNES Classic Edition, Nintendo pourrait bientôt lancer une réédition de la célèbre Game Boy, une console portable sortie en 1989.

Selon le compte Twitter @trademark_bot, qui publie les dépôts de brevet au Japon, Nintendo aurait déposé un design le 15 septembre dernier. Ça ne confirme pas qu’une réédition sera lancée, mais ça promet.

Il est important de noter qu’il existe déjà une «mini» Game Boy: la Game Boy Pocket, sortie en 1996. Il y a également eu la Game Boy Micro.

A-t-on vraiment besoin d’une réédition de la Game Boy? Avec les jeux mobiles et la Nintendo Switch qui a un mode portable, il est difficile de voir la pertinence d’une telle console.

Mais, il faut penser aux chiffres, aussi. Les modèles Game Boy et Game Boy Color ont vendu plus de 118 millions d’exemplaires partout dans le monde. La production s'est seulement achevée en 2003.

Comme on l’a constaté avec les consoles NES et SNES Classic Edition, l’aspect collectionneur nostalgique est bien plus important que l’expérience gaming, dans le cas des rééditions. On aime bien participer à un phénomène, et avec le nombre limité de consoles, c’est comme mettre la main sur un vrai trésor.

Le marché des rééditions de consoles rétro est une réelle vache à lait pour Nintendo. Il serait très surprenant que le phénomène cesse bientôt.

Un dossier à suivre!