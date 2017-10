Une nouvelle émission pour Garou en France

Garou continue de faire sa marque comme animateur télé en France. Le chanteur québécois sera aux commandes de Destination Eurovision, une compétition étalée sur plusieurs semaines durant laquelle les téléspectateurs sélectionneront la chanson qui représentera la France au populaire concours de chant annuel.

Le public sera également appelé à choisir l’artiste qui chantera la pièce lors du grand rendez-vous, qui aura lieu au Portugal en mai 2018.

Destination Eurovision sera présentée sur France 2, la deuxième chaîne la plus populaire de l’Hexagone.

Garou n’en est pas à ses premières armes à la télévision en France. En plus d’avoir été coach à The Voice – La plus belle voix durant de nombreuses années, il a piloté les deux dernières éditions de La Fête de la musique.

Garou fera également sentir sa présence au petit écran québécois cet hiver, puisqu’il sera coach à La Voix en compagnie d’Alex Nevsky, Lara Fabian et Éric Lapointe.