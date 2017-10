Vendredi 13...ouuhhhhh !!!

Demain, c’est vendredi 13... Pour marquer cette date de la superstition, je vous ai déniché trois sorties qui se collent au thème. D’abord, on déguste des plats polonais au Baba Yaga, qui rappelle les contes enchanteurs de l’Europe de l’Est. Puis, on se met sur son 34 pour une soirée glam à la James Bond. Finalement, les sensations fortes sont au rendez-vous au festival d’horreur Malefycia III.

MANGER: La magie culinaire de l’Europe de l’Est au nouveau Baba Yaga

Photo courtoisie

Que veut dire Baba Yaga? En Europe de l’Est, il s’agit du nom d’un personnage, ressemblant à une sorcière gentille ou méchante, des contes mythologiques de l’Europe de l’Est. Ainsi, va le nom d’un nouveau café-comptoir situé dans le quartier Saint-Henri, qui a pris vie, il y a quelques mois. Qu’est-ce qu’on y prépare? Des spécialités de la cuisine polonaise comme les pierogis, une sorte de raviolis fourrés aux patates et fromage. Puis, laissez-vous tenter par les choux farcis, version végétarienne ou carnivore. J’ai définitivement eu un coup de cœur pour le sandwich schnitzel fait d’une escalope de dinde panée, garnie de chou, de cornichons à l’aneth et d’une sauce secrète. Oh oui, j’allais oublier le comble : les paczki, des beignets fourrés polonais. C’est tellement cochon que vous y retournerez plus d’une fois! (3279 rue Saint-Jacques, Montréal)

BOIRE : Voyager comme James Bond pour le bal annuel Let’s Bond

Photo courtoisie

Le bal urbain caritatif annuel Let’s Bond est de retour pour une septième année et c’est sous le thème du film Spectre de James Bond, à Mexico City, que l’ambiance et le décor prendront forme. Les invités pourront s’attendre à une soirée grandiose avec expérience culinaire, cocktails créés par des mixologues et musique live, jusqu’aux petites heures de la nuit. J’ai bien l’intention de me pouponner comme une Bond Girl, au style de Halle Berry, et de rencontrer des agents 007 qui ont le cœur sur la main. En effet, l’événement a été créé par des jeunes professionnels, question de sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale. Les profits iront justement à la Fondation Jeunes en Tête et à la Fondation Douglas. Pour vous procurer des billets, rendez-vous au https://lbspectre.eventbrite.ca. (Salon 1861- 550 rue Richmond, Montréal)

SORTIR : Festival d’horreur-Malefycia III est de retour avec la Clinik Angus

Photo courtoisie

Dans la thématique du vendredi 13, le festival d’horreur Malefycia profite de la date emblématique pour ouvrir ses portes de la Clinik Angus, jusqu’au 31 octobre prochain. Les plus courageux sont invités à pénétrer dans le monde terrifiant d’une clinique de soins déjantés, aux allures d’une hospice hantée. Destiné aux adultes seulement, ce parcours ténébreux est une réelle immersion à un monde morbide, qui vous fera passer par toute la gamme des émotions. Le spectacle ne se fera qu’au coucher du soleil, évidemment...Sur votre route, des personnages disjonctés apparaîtront de nulle part, question de vous faire le pire des bilans de santé. Seul votre cœur sera mis à l’épreuve! (Bâtisse de la rue Angus, Montréal)