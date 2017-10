[VIDÉOS] Les meilleurs moments de la quatrième ronde des auditions à l’aveugle de La Voix Junior

Nous en sommes déjà à la quatrième ronde des Auditions à l’aveugle de La Voix Junior et les prestations de cette semaine ne laissent pas leur place!

À LIRE AUSSI: La fille d'un chanteur populaire séduit les coachs

Encore une fois, les coachs ont été séduits et le public a craqué pour plusieurs candidats.

Voici 8 moments forts de l'émission diffusée dimanche soir à TVA:

1. Paul, 10 ans, de Québec

Sa version de Mistral gagnant, de Renaud (ou de Cœur de Pirate, on ne le saura jamais!), alors qu'il s'accompagne au piano, a séduit Marie-Mai et Alex. Paul choisira Alex, qui lui lance: «C’est le plus beau jour de ma vie.»

2. Romy, 13 ans, de Laval

Coach Marc a été le seul à se retourner à la dernière seconde pour cette championne de soccer qui interprétait Rise up d'Andra Day.

3. Isabelle, 7 ans, de Saint-Joseph-de-Sorel

Audacieuse, la toute petite Isabelle a chanté C’est moi de Marie-Mai devant son idole. Alex a été le seul à ne pas se retourner, «mais des fois je suis un peu nono», a-t-il lancé à la jeune candidate. À la surprise de tous, Isabelle continuera l’aventure avec... Marc! Comme quoi il ne faut rien tenir pour acquis.

4. Arina, 12 ans, Saint-Augustin-de-Desmaures

Dans un des moments forts de la soirée, Arina a livré une interprétation touchante de La vie en rose d’Édith Piaf qui a séduit le trio de coachs. Elle continuera dans l’équipe de Marie-Mai.

5. Chelsea, 11 ans, Montréal

La Montréalaise a livré une version très théâtrale de la pièce Part of your world, tirée du film de Disney La petite sirène. Celle qui a déjà un C.V. bien garni a choisi Alex, même si Marie-Mai s’était également retournée.

6. Juliette, 10 ans, Châteauguay

La fan de pâtisseries aura réussi à séduire tous les coachs avec sa version de La Seine, de Vanessa Paradis. On salue le son de gazou qu’elle reproduit avec ses mains. Chapeau! Elle poursuivra dans l’équipe de Marie-Mai.

7. Zachary, 13 ans, Roberval

Celui qui veut devenir médecin a conquis Alex après seulement quelques notes lorsqu’il a chanté This town. Marie-Mai et Marc n’ont ensuite pas tardé à faire tourner leur chaise, au grand plaisir de Zachary qui choisira Marc.

8. Lou, 14 ans, Rawdon

La fille du chanteur Martin Deschamps a conquis tous les coachs avec sa fougue et son interprétation juste de Tough love.

«Pour moi, une performance, c’est ça. La scène était à toi. Tu l’as chantée avec conviction, avec un gros sourire. C’est contagieux», lui a lancé Marie-Mai, ce qui a convaincu la jeune chanteuse de la choisir.