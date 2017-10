DUFRESNE, Yolande

née Lavallée



Le 11 octobre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Yolande Lavallée Dufresne, de Ste-Geneviève, épouse de feu Gérard Dufresne.Elle laisse dans le deuil ses enfants René (France), Normand (Ginette), Serge (feu Diane), Diane (Luc Hamel), Danielle (Mario) et Richard (Sylvie), ses petits-enfants Martin, Nancy et Maxime, son frère Robert, ses soeurs Micheline et Suzanne, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 17 octobre de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 18h30 à 21h ainsi que le mercredi 18 octobre de 9h30 à 10h30 au complexe funéraire:Suivra une cérémonie en l'église St-Raphaël-Archange, 495 Cherrier Ouest, L'Île Bizard, à 11h.Des dons à NOVA de l'Ouest de l'île ou à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest de l'île serait apprécie.