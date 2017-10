BOISVERT, Michel



C'est avec énormément de tristesse que nous annonçons que Michel Boisvert est décédé subitement le 7 octobre 2017, à L'Île-Bizard à l'âge de 54 ans. Homme extraordinaire, père et grand-père exceptionnel, il a consacré sa vie à la réussite de ses enfants dont il était si fier. Il était l'époux de feu Sophie Lafond.Son départ laisse un grand vide dans le coeur de ses proches, ses fils et belles-filles, Frédéric (Vicky Faubert), Nicolas (Jessica Bériault), ses petits-enfants qui étaient sa joie de vivre, Elliot, Lilly-Rose et Arnaud, ses parents adorés Jean et Nicole.Il laisse également sa soeur Marie-Hélène (Jean-Maurice), ses frères François (Martine) et Charles (Kim), ses beaux-parents Renée Moreau et Jack Lafond, ses beaux-frères Jean et Jay Lafond, ses oncles, tantes, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis de longue date et sa "gang" du hockey. Il est allé rejoindre l'amour de sa vie, sa Sophie.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 octobre, de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 14 octobre, de 9h à 10h30 au complexe:Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre, à 11h, en l'église paroissiale St-Raphaël-Archange, 495 rue Cherrier, L'Île-Bizard, QC H9C 1G4.